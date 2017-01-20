Ванная явно требует ремонта, но нет ни средств, чтобы сделать его прямо сейчас, ни сил, чтобы пережить длинный список неудобств, с ним связанный. Выход есть — обновить интерьер частично, экономя и деньги, и нервы.

Расчистите пространство

Невозможно создать что-то новое, не избавившись от старого. Рассортируйте вещи в ванной так, чтобы они не создавали эффекта захламленного помещения: табун из бутылочек шампуня и баночек крема соберите в отдельную коробку, декоративную косметику переселите в спальню (нет ничего печальнее, чем рассыпающиеся от сырости тени). Полотенца отправьте в шкаф — да, в интерьерных журналах они здорово смотрятся на полочках, на деле же стопка душистых полотенец уже через три дня будет пахнуть плесенью.

Добавьте света

Если плафоны потускнели от времени, а лампы недостаточно яркие — замените их. Чем больше света, тем просторнее визуально кажется комната, что в случае типовых ванных достаточно актуально. Можно добавить светодиодных ламп к зеркалу и полочкам, на которых лежат необходимые мелочи, или повесить на стену квадратный светильник, имитирующий окно. Если в вашей ванной есть естественный источник света, ни в коем случае не загораживайте его.

Замените краны

Даже недорогой, но новый душ выглядит намного лучше, чем купленный когда-то в дорогом магазине, но давно уже хрипло визжащий старый. Замена душа и кранов пойдет на пользу интерьеру, если вы не переусердствуете: например, не выберете роскошный хромированный комплект с вензелями в ординарной ванной комнате. Лучше, если краны будут органично вписываться в стиль.

Купите новую шторку

Или постирайте старую (вдруг она вам очень нравится). И интерьеру поможете, и себя обезопасите — именно на шторке с удовольствием селятся бактерии, поэтому стирать или менять ее нужно не реже раза в месяц.