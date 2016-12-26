Поближе к окошку

Выберите угол рядом с окном — там больше естественного света, без которого даже литр кофе не придаст бодрости. Конечно, в наших широтах шесть месяцев в году вся страна просыпается в темноте, в темноте идет на работу и света белого не видит до обеденного перерыва. Но зима все-таки не вечная. Летом вы тоже будете завтракать.

Жизнерадостная гамма

Психологи, которые изучают влияние цвета на состояние души, утверждают, что белый, желтый и оранжевый бодрят лучше всего. Холодные цвета спектра успокаивают (а мы с утра и так не фонтанируем энергией), красный повышает давление и усиливает стресс (а кому нужен стресс поутру?), о приглушенных же цветах и говорить не приходится — они и без того окружают нас повсюду. Пусть хотя бы утром вас встречают желтые чашки, оранжевая скатерть и белая сахарница.

Уютное пространство

Утром, перед выходом в морозную и явно враждебную реальность, хочется хотя бы 20 минут побыть в зоне комфорта. А комфортнее всего для гомосапиенсов закрытое пространство. Это наследие тех давних времен, когда к незащищенной спине мог подобраться саблезубый кролик, потому садиться спиной к выходу из землянки не рекомендовалось. Оптимальная конфигурация для завтрачного уголка — Г-образный диван у стены и стол перед ним. Если площадь кухни позволяет, то можно даже поставить два обычных диванчика торцом к окну и стол между ними — получится уютный закуток.