Новогодние каникулы закончились, но в календаре еще много официальных праздников, да и отпуск маячит на горизонте. Одно отравляет предстоящую поездку – мысль о том, не случится ли чего с вашей квартирой, пока вы отсутствуете. Рассказываем, как обезопасить свой дом и не дать ворам поживиться всем тем ценным, что вы в нем оставили, уехав к теплому морю.

Поставьте сигнализацию

Настоящую (если есть возможность) или обманку – если средства ограничены. Псевдо-сигнализация выглядит, как настоящая, и точно так же мигает красной лампочкой. Лампочка – на самом деле светодиод, но случайные воры или шпана проверять вряд ли станут. Для надежности можно установить видеокамеру-муляж, все это продается в охранных магазинах.

Обозначьте присутствие охраны

Можно действительно договориться с соответствующим агентством, или использовать бюджетный вариант. Он обойдется всего в 50-100 рублей и минимум усилий. Наклейте над дверным звонком наклейку охранного агентства – и вуаля. Мелкие районные воришки вряд ли покусятся на частную собственность, на которой написано, что в случае чего сюда может нагрянуть группа из ГУВД.

Сделайте тайник

Для ребят посерьезнее одной наклейки и камеры-обманки может быть мало. Если возможности установить настоящую сигнализацию нет, а дома хранится наличность и ценные вещи, сделайте тайник. Но только такой, который потребует от вора не только смекалки, но и времени. Злоумышленники стараются действовать быстро, а про хранилища вроде бачка из унитаза, ящика с носками или банки с чечевицей и так давно знают – поэтому и проверят их первыми. Более надежным будет тайник, с которым вору придется повозиться – например, горшок с цветами (если цветов у вас много, преступник, скорее всего, не станет копаться в каждом) или карниз (если комнат три, на то, чтобы сорвать карнизы в каждой, уйдет драгоценное время).