30 января по всей стране пройдет «Киберпонедельник». В этот день сервис Price.ru запустит онлайн-чат, в котором можно будет поделиться информацией о скидках: в каких интернет-магазинах предложения реальные, а в каких — нет.

Целый день блогеры и эксперты по бюджетному шопингу будут проверять цены Рунета на честность, а затем опубликуют интересные предложения по трем товарным направлениям: детские товары, электроника и бытовая техника.

«На нашей площадке мы даем покупателям возможность поделиться удачными находками или, наоборот, сообщить о завышенных ценах. Опыт прошлого года показал, что люди с удовольствием рассказывают друг другу о нечестных скидках или плохом сервисе доставки», — рассказала Елена Суховей, управляющий директор Price.ru.



Кроме того, в день акции покупателям вернут часть денег с каждого заказа через кэшбэк-сервис «Бумеранг». В дни распродажи ставка кэшбэка увеличится в два раза и на товары некоторых магазинов составит 30%.

