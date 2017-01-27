Каких-то 30 лет назад представить квартиру без чешского хрусталя было так же невозможно, как сейчас компьютер без Интернета. Нам кажется, что над некоторыми предметами интерьера года не властны, и они, как любимые советские фильмы, в которых есть и ковры, и хрусталь, и салфеточки, прикрывающие тумбочку или телевизор, не могут надоесть. Дизайнер Инга Ажгирей рассказывает, как распорядиться вязаными салфеточками, ковром, оставшимся от бабушки, и куда девать стенку-горку.

Инга Ажгирей Дизайнер интерьера, декоратор, художник

Ковер

Если вам достался бабушкин ковер, не спешите с ним расставаться. Особенно если интерьер вашего дома выполнен в стиле лофт: ковер отлично впишется в эту концепцию. Он также может стать ярким акцентом квартиры в скандинавском стиле.

Вовсе не обязательно стелить ковер на пол, особенно если вещь небольшого размера: неплотный коврик 60х80 сантиметров можно натянуть на подрамник и поместить в паспарту — получится арт-объект. Если ковров, например, три, но до нынешнего дня они дожили лишь частично (моль бывает беспощадна), то попробуйте отдать их в ателье: там из вашего стратегического запаса смогут сшить один ковер в стиле пэчворк. Вариант недешевый, но красивый.

Стенка-горка

Если мебель в хорошем состоянии, с ней почти ничего делать не нужно: стенки и стеллажи сейчас в моде, так что достаточно просто поменять оригинальные ручки на новые. Если на мебели есть царапины — разобрать, зашлифовать фасады, покрасить дверцы. Если стенка разваливается на глазах и явно не переживет «разбор», то попробуйте сохранить ее часть. Например, достаньте выдвижные ящики и сделайте из них полочки.

Хрусталь

Чешские стаканы и бокалы отлично миксуются с простой керамикой — белой, серой или бирюзовой, так что подойдут для ежедневного использования. А можно добавить к ним минималистичные столовые приборы и держатели для салфеток — и устроить ужин в ретро-стиле. Хрустальные «лодочки» подойдут для «зимних» салатов, а великолепный графин — для лимонада с кусочками фруктов весной и летом.

Салфетки

Бабушки накрывали такими салфеточками телевизор, комод и стол-книжку. Их подкладывали под вазочки и защищали с их помощью лакированную поверхность стенки-горки. Так массово применять эти ретро-детали, наверное, нет смысла, но можно дать им вторую жизнь: например, прокрасить картон, затем наклеить на него салфетки — и сделать декоративное панно. Если у вас есть вязаная скатерть, постелите ее поверх грубой льняной, так она впишется даже в интерьер, в котором нет ни намека на ретро.

Фотообои

В 80-х они были на пике моды — мы еще помним сюжеты из «Санта-Барбары» или море с пальмами, наклеенными во всю стену. Повторять это сейчас, конечно, не нужно, но фотообои вполне имеют право на существование и могут выглядеть стильно, если правильно подобрать для них место в помещении и размер.

Монохромные графические фотообои будут хорошо смотреться в гостиной, небольшой прихожей или обеденной зоне. Можно добавить к ним один-два цвета и выбрать сюжет — от остроконечных крыш или деревьев до «каляки-маляки», которую нарисовал ваш трехлетний сын. Получится небрежно, но стильно.

Фотообои помогут обновить стену дома или в офисе — если обновить все-таки нужно, а полноценный ремонт делать не хочется. Важный момент: фотообои стоит клеить в комнате, которая хорошо проветривается — как правило, они сделаны не из бумаги, это пленка, на которой в сыром помещении может со временем расцвести плесень.

Фото: shutterstock, istock, kinopoisk

Читайте также:

Как доверить квартиру домработнице

Грязь какая! 12 ошибок в уборке дома