Советские люди, массово переселявшиеся в «хрущевки» из коммунальных квартир, радовались отдельному жилью. Сейчас же такая квартира, доставшаяся в наследство от троюродной тетушки, может вызвать приступ клаустрофобии – неудобная планировка, крошечная кухня, тесные санузлы и потолки 2,5 метра. Но при желании и ее можно превратить в уютное жилище – специалисты компании «Добрая Мебель» делятся секретами с читательницами Passion.ru.

Уберите лишние стены

Две смежные комнатки по 8-10 квадратных метров легко превращаются в одну большую, где найдется место и для отдыха, и для приема гостей. Главное, правильно зонировать помещение. Открытый стеллаж с книгами, шкаф-купе послужат отличной альтернативой стенам и разделят комнату на спальню и гостиную.

Можно разбить стену и между жилой комнатой и кухней, кухня-столовая-гостиная — это и практично, и стильно. Только обратите внимание: оформление этого помещения должно быть выполнено в едином стиле. Допускается игра на контрастах, но если обеденная зона — в стиле модерн, а диван напоминает эпоху барокко, то выглядит это все нелепо.

Правда, есть одно «но»: перед тем, как крушить стены, обязательно получите необходимые разрешения и согласования.

Больше света!

Перекрасьте стены в белый цвет. Во-первых, он визуально расширяет пространство — в условиях 30 квадратных метров это очень актуально. Во-вторых, это универсальный оттенок, к такой основе довольно просто подобрать предметы декора и мебель. Отлично будет смотреться и светло-серый цвет. Постарайтесь избегать скучных бежевых тонов и коричневого цвета. «Венге» давно набил оскомину, да и смотрится в маленьком помещении не очень.

Затейливые потолки с угрожающе «богатыми» гипсокартоновыми конструкциями оставим обитателям дворцов. Ваш выбор — простой белый потолок, и никакого глянца!

Больше света — главное правило! Поэтому есть смысл отказаться и от замысловатых многоярусных занавесок. Оставьте только плотные шторы, которые скроют от чужих взглядов по вечерам и помогут вам полноценно выспаться.

Выбирайте «правильную» мебель

Ради бога, забудьте про громоздкие полированные шкафы и серванты! Они занимают чуть ли не половину квартиры, а функциональности никакой. Оптимальная альтернатива — современные шкафы-купе, которые украсят интерьер и позволят эргономично использовать пространство. Присмотритесь к шкафам-купе с зеркальными дверцами — эта маленькая хитрость опять же визуально увеличивает помещение.

Выбирая мебель для спальни, не стремитесь приобретать так называемые спальные гарнитуры, включающие в себя шкафы, комоды и тумбочки. Удобная кровать, мобильная вешалка для одежды на колесиках — вот, собственно, и все.

Выбросьте лишнее

Все, чем вы не пользуетесь больше года, — лишнее. Не копите хлам, бесстрашно от него избавляйтесь. Керамические фигурки, вазочки, старая одежда и посуда — все это делает вас заложником вещей. Раздайте знакомым, продайте через сайт бесплатных объявлений или, если уж так жаль расставаться с древним рассохшимся креслом, отвезите на дачу.

Не бойтесь экспериментировать

Многие дизайнеры используют контраст и эклектику для придания интерьеру новизны и свежести. Не стоит бояться смешения стилей, совмещать футуризм и классику, нарочито грубые предметы со светлой, изящной отделкой. Множество решений можно применить даже в спальне, где доминантой являются двуспальные кровати. Здесь будет уместна легкая живопись, изящные тумбочки и прикроватные столики (если позволяет площадь). Большое значение имеет освещение. Актуальные сейчас лампы Эдисона добавят комнате уюта. Для спальни очень важно стремиться к гармонии предметов мебели между собой — она должна вписываться в единую концепцию.