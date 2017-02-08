Уберите лишние стены
Две смежные комнатки по 8-10 квадратных метров легко превращаются в одну большую, где найдется место и для отдыха, и для приема гостей. Главное, правильно зонировать помещение. Открытый стеллаж с книгами, шкаф-купе послужат отличной альтернативой стенам и разделят комнату на спальню и гостиную.
Можно разбить стену и между жилой комнатой и кухней, кухня-столовая-гостиная — это и практично, и стильно. Только обратите внимание: оформление этого помещения должно быть выполнено в едином стиле. Допускается игра на контрастах, но если обеденная зона — в стиле модерн, а диван напоминает эпоху барокко, то выглядит это все нелепо.
Правда, есть одно «но»: перед тем, как крушить стены, обязательно получите необходимые разрешения и согласования.
Больше света!
Перекрасьте стены в белый цвет. Во-первых, он визуально расширяет пространство — в условиях 30 квадратных метров это очень актуально. Во-вторых, это универсальный оттенок, к такой основе довольно просто подобрать предметы декора и мебель. Отлично будет смотреться и светло-серый цвет. Постарайтесь избегать скучных бежевых тонов и коричневого цвета. «Венге» давно набил оскомину, да и смотрится в маленьком помещении не очень.
Затейливые потолки с угрожающе «богатыми» гипсокартоновыми конструкциями оставим обитателям дворцов. Ваш выбор — простой белый потолок, и никакого глянца!
Больше света — главное правило! Поэтому есть смысл отказаться и от замысловатых многоярусных занавесок. Оставьте только плотные шторы, которые скроют от чужих взглядов по вечерам и помогут вам полноценно выспаться.
Выбирайте «правильную» мебель
Ради бога, забудьте про громоздкие полированные шкафы и серванты! Они занимают чуть ли не половину квартиры, а функциональности никакой. Оптимальная альтернатива — современные шкафы-купе, которые украсят интерьер и позволят эргономично использовать пространство. Присмотритесь к шкафам-купе с зеркальными дверцами — эта маленькая хитрость опять же визуально увеличивает помещение.
Выбирая мебель для спальни, не стремитесь приобретать так называемые спальные гарнитуры, включающие в себя шкафы, комоды и тумбочки. Удобная кровать, мобильная вешалка для одежды на колесиках — вот, собственно, и все.
Выбросьте лишнее
Все, чем вы не пользуетесь больше года, — лишнее. Не копите хлам, бесстрашно от него избавляйтесь. Керамические фигурки, вазочки, старая одежда и посуда — все это делает вас заложником вещей. Раздайте знакомым, продайте через сайт бесплатных объявлений или, если уж так жаль расставаться с древним рассохшимся креслом, отвезите на дачу.
Не бойтесь экспериментировать
Многие дизайнеры используют контраст и эклектику для придания интерьеру новизны и свежести. Не стоит бояться смешения стилей, совмещать футуризм и классику, нарочито грубые предметы со светлой, изящной отделкой.
Множество решений можно применить даже в спальне, где доминантой являются двуспальные кровати. Здесь будет уместна легкая живопись, изящные тумбочки и прикроватные столики (если позволяет площадь). Большое значение имеет освещение. Актуальные сейчас лампы Эдисона добавят комнате уюта. Для спальни очень важно стремиться к гармонии предметов мебели между собой — она должна вписываться в единую концепцию.
Один из наиболее любимых дизайнерами стилей — лофт — несомненно привлечет внимание друзей и знакомых. Достаточно просто следовать его требованиям именно в старой квартире, когда грубая отделка резко контрастирует с современной мебелью.