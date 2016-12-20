Если бы животным вручали «Оскар», то каждый второй кот или пес были бы лучшими в номинации: «Самый убедительный голодный взгляд». Всем знаком этот сюжет: наглая морда при виде еды превращается в такую умилительно-несчастную, что хозяина так и тянет поделиться с ним последним куском мяса. Стоп. Если вы не хотите, чтобы коварный попрошайка страдал от мучительных болей, сначала выясните, какие продукты не стоит давать животным.

Соленые и копченые продукты

Скажите твердое «нет» чипсам, орешкам и колбасам. Люди могут это переварить (хотя тоже не факт), а вот у животных желудки с таким ударом вряд ли справятся. Соленая и копченая пища может привести к электролитическому дисбалансу, вызвать сильные боли и даже панкреатит.

Шоколад

Мы обычно умиляемся, когда видим, как питомцы уплетают десерты. Увы, от такого лакомства придется отказаться — шоколад содержит теобромин и кофеин, а эти вещества плохо влияют на нервную систему и сердце животных. Недержание мочи, рвота, жажда и возбужденное состояние — вот симптомы так называемого «сладкого отравления», в случае которого вам придется везти зверя к ветеринару. Кстати, темный шоколад для собак и кошек опаснее, чем, например, белый (а для людей, как мы помним, наоборот).

Виноград или изюм

В этом случае не все так просто. Ученые утверждают, что виноград не полезен для животных и содержит токсин, который может вызвать почечную недостаточность. Однако действует он на всех по-разному. Некоторые питомцы спокойно съедали и по килограмму, но другие страдали и после одной ягоды. Лучше не рисковать.

Дрожжевое тесто

Даже небольшой кусочек теста может спровоцировать газообразование в желудке, а это довольно неприятная штука — ветеринары пугают владельцев собак и котиков тем, что у животных от этого может случиться повреждение кишечника. Уже готовой выпечкой также злоупотреблять не стоит, она может содержать вредные добавки — сахар, изюм и те же дрожжи.