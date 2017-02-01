Отпуска всегда чуть-чуть не хватает, его хочется продлить или хотя бы помнить подольше. Именно поэтому мы привозим из путешествий керамические тарелки, морские камушки, магнитики и другие мелочи. Рассказываем, как распорядиться симпатичными сувенирами-воспоминаниями из поездок и как правильно показывать их друзьям.

Карта

Если понимание того, что вовсе не обязательно привозить магнитик из каждой поездки, пришло к вам слишком поздно, когда их популяция почти полностью скрыла под собой холодильник, — не беда. Купите красивую карту мира. Наклейте ее на лист металла и обозначьте магнитиками те места, где вы побывали. Но только самыми красивыми! Оставшиеся 26 с надписью «I love Egypt» или «Сочи-2002» безжалостно выбросьте — все равно они наверняка уже выцвели.

Если магнитиков у вас нет, но карта как элемент дизайна в квартире вам очень нравится, прикрепите к ней открытки или маленькие фотографии: сейчас есть возможность заказать карточки размером 10х10 см на плотном картоне. Выглядит симпатично и стильно, а у гостей будет возможность рассмотреть, что вы видели, гуляя по Петербургу белыми ночами или отдыхая в Таиланде.

Коллаж

Билеты на Бродвейский мюзикл и на трамвайчик в Базеле, браслет-пропуск на музыкальный фестиваль в Испании и разноцветные камушки со стеклянного пляжа во Владивостоке — со всеми этими мелочками у вас связаны милые сердцу воспоминания, про каждую есть что рассказать. Возьмите лист плотного картона, аккуратно наклейте на него каждую вещицу, а полученный коллаж поместите в раму. Такое напоминание о путешествии будет отлично смотреться как на полке, так и на стене, составляя компанию, например, черно-белым фотографиям.

Интересно будет смотреться коллаж из однотипных вещей: например, фото чашечек утреннего кофе, подписанных «Милан, лето 2007», или «Екатеринбург, зима 2016», или билетов на концерты любимых групп.

Разноцветная бутылка

Черный песок с неаполитанского побережья или рис из Вьетнама — можно засыпать их в бутылочки разного размера, обточить и покрасить пробку. И наклеить ярлык со страной и датой — все, можно ставить на полку и отвечать на вопрос «Как отдохнули?».

Открытки

Сувениры не обязательно должны быть куплены собственноручно. Это могут быть, например, открытки из мест, присланные друзьями и близкими: мужем из командировки, подругой из отпуска, детьми из лагеря. Можно поместить их в стол со стеклянной столешницей и пространством под ней, или просто положить под стекло на небольшой журнальный столик.

Все вместе

Освободите для памятных вещиц отдельную полку или стеллаж, если есть возможность, а сувениров много. На ней можно разместить и бутылочку с песком и фотоколлаж, выложить по размеру целую коллекцию шляп — от сомбреро до вьетнамского соломенного конуса. При правильной расстановке предметы не только продемонстрируют гостям, в сколь многих местах вы побывали, но и принесут практическую пользу: если вы коллекционируете рюмочки из всех концов света, почему бы им не быть под рукой? Вдруг гости решат сказать за вас тост!

Фото: istock.ru

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